On en sait un peu plus sur le terrible drame qui s'est joué dans la nuit de mardi à mercredi à Ferrières. En effet, mardi soir, aux environs de minuit trente, Mayron Weibel, 21 ans, s'est rendu au château Ange Wibin-Gillard situé rue du Vieux Tilleul à My, Ferrières, avec deux personnes qui seraient des membres de sa famille, dont son père.

Les trois hommes seraient venus pour voler des statuettes qui se trouvent sur la façade du château lorsqu'ils ont éveillé un des habitants des lieux, Yvan Dave (à gauche sur la photo d'illustration), un informaticien retraité, connu dans la région après s'être présenté aux dernières élections communales.

Les auteurs ont utilisé une échelle pour monter sur la façade.

Yvan Dave, qui avait déjà été cambriolé deux fois auparavant, était armé. Il a tiré à plusieurs reprises en direction des malfaiteurs. Il a touché Mayron Weibel dans le dos. Les trois voleurs ont pris la fuite, mais Mayron Weibel s'est écroulé dans le bois qui borde la propriété un peu plus loin. Une personne qui l'accompagnait a tenté de le ranimer, mais sans succès.

Parallèlement, Yvan Dave a fait un malaise. Les secours ont été appelés. Une autre ambulance a également été appelée pour venir en aide à Mayron Weibel. Une ambulance de la zone Hemeco, mais aussi une ambulance d'Erezée se sont rendues sur place.

Les secours n'ont malheureusement rien pu faire pour Mayron Weibel. Ce dernier est décédé de ses blessures non loin de l'endroit. Le parquet a été avisé des faits. Une autopsie du corps de Mayron Weibel est prévue pour déterminer les circonstances exactes des faits.

A la suite des faits, Yvan Dave a été interpellé, tout comme les deux hommes qui accompagnaient Mayron Weibel. Les suspects sont actuellement auditionnés. Les suspects nient avoir été sur place pour voler.

