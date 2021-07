La Ville de Huy et l’ASBL "Association régionale des Confréries gastronomiques de Hesbaye-Meuse-Condroz" annoncent ce mardi l'annulation du rassemblement des Confréries gastronomiques prévu sur le parking de l’avenue de Batta à l’occasion des festivités du 15 août 2021.

Et pour cause, sur une dizaine traditionnellement présentes, seules six Confréries gastronomiques ont répondu favorablement à l’appel de la Ville et de l’ASBL, qui avaient entrepris ensemble les démarches pour relancer cet événement traditionnel hutois, après une première annulation en 2020 suite à la crise du coronavirus Covid-19.

"La bonne organisation de l’édition 2021 a été rendue compliquée pour les Confréries gastronomiques qui craignaient de s’engager à respecter les mesures sanitaires en vigueur, et plus particulièrement le protocole Horeca contraignant pour les équipes de quelques bénévoles", indique la Ville de Huy.



Le rendez-vous est toutefois déjà donné pour les festivités du 15 août 2022. "Les Confréries gastronomiques mettront les petits plats dans les grands pour fêter ces retrouvailles après ces deux éditions manquées", promet-on.