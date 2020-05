On le sait, dans le cadre des mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation du coronavirus, aucun événement dit de masse ne peut être organisé jusqu’au 31 août. Les Fêtes de Wallonie peuvent incontestablement être qualifiées comme tel. Mais qu’en est-il sachant qu’elles ont traditionnellement lieu en septembre ?

À Grâce-Hollogne, le collège communal s’est déjà positionné. Si bien que les festivités, programmées du 4 au 6 septembre sur la place du Pérou, sont annulées !

Et dans la cité du Fer ? Là où les Fêtes de Wallonie, établies depuis quelques années sur l’esplanade de l’Avenir, sont un rendez-vous incontournable de la rentrée… La 33e édition a été fixée, comme à Grâce-Hollogne, le premier week-end de septembre. Mais là-bas, en revanche, pas encore de décision sachant que le comité organisateur n’est pas lié contractuellement à l’une ou l’autre société événementielle… "Nous avons créé notre propre événement que nous gérons nous-mêmes", souligne Éric Vanbrabant, président du comité des Fêtes de Wallonie à Seraing.

Décision en attente

Quant au matériel, mis à part la scène, il provient d’une ASBL sérésienne active dans la location et le montage de matériel événementiel qui a été créée au départ de la ville de Seraing…

"Si le déconfinement se poursuit, il se fera par phases sans doute et il se pourrait que notre événement, qui réunit pas loin des 10 000 personnes le samedi, ne soit pas autorisé. On va voir comment la situation va évoluer mais on se laisse jusqu’à fin mai pour décider", ajoute-t-il.

Quant aux têtes d’affiche, rien d’officiel mais bien des pré-accords... qui pourraient sauter... Une chose est néanmoins certaine à ce stade, les Fêtes de Wallonie auront lieu en septembre dans leur version normale ou pas du tout!