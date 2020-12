Depuis 2015 se trouve sur la table du Collège communal de Fléron et du CA de la Régie communale autonome (RCA) un projet de réhabilitation et de réaménagement du Centre de loisirs de Retinne. Un projet que la nouvelle majorité communale (en place depuis 2018) a défendu auprès du ministre des Sports pour obtenir son soutien.

Vœu exaucé pour la commune de Fléron puisque le ministre vient d’annoncer que le projet du Centre de loisirs est retenu et qu’il sera subsidié par la Région wallonne (via Infrasports) à hauteur de 1 381 310 euros.

Le futur Centre de loisirs comprendra un espace mêlant à la fois le sport, les loisirs et la pédagogie. "Un projet unique dans la région qui profitera au plus grand nombre", se réjouissent les autorités communales. Seront réalisés sur le site : une mini-piste d’athlétisme de 200 m, ainsi qu’un plateau d’entraînement multifonctions ; une piste "finlandaise" sur le pourtour du site permettant la pratique de la course à pied ; un renouvellement complet des jeux avec un espace dédié aux plus petits mais aussi un "parcours aventure" pour les plus grands ; la réhabilitation de l’espace multisports ; une zone de fitness avec des appareils à destination des PMR ; pour les plus jeunes, une zone de street-workout ; des espaces didactiques seront développés dans le bois et le long de la mare ; les terrains de "beach" existants feront l’objet d’un réaménagement de leur pourtour. ; enfin de nouveaux terrains de pétanques seront créés ainsi qu’un nouvel espace barbecue.

La cafétéria fera aussi l’objet d’un "relifting" avec la création d’une annexe permettant l’installation de sanitaires. Deux terrasses, situées à l’avant et à l’arrière seront également réalisées.

Le montant total actualisé du projet s’élève à 1 482 957,38 euros HTVA (1 794 378 euros TVAC) dont 1 168 817 euros pour les aménagements ludiques, sportifs et paysagers et 314 139,64 euros pour la transformation du bâtiment existant et la construction d’une extension. Avec un subside régional s’élevant à 1 381 310 euros, la part communale sera d’approximativement 415 000 euros.

"Le marché devrait être lancé rapidement", affirme le collège. "Dans le courant des mois d’avril-mai 2021, un entrepreneur devrait être désigné. Celui-ci pourra alors immédiatement entamer les travaux !".