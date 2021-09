Vendredi dernier, la bourgmestre de Flémalle prenait un arrêté visant à interdire l'accès au parc du château communal de 20 h à 6 h du matin. En cause? Des rassemblements de personnes dans le parc et aux abords, en soirée et la nuit, qui génèrent des nuisances. Des personnes dont le comportement est qualifié d'agressif, voire violent!

Diverses plaintes ont été formulées et les forces de l'ordre ont été appelées à intervenir à plusieurs reprises... Des procès-verbaux ont été rédigés pour tapage et outrage. D'où cet arrêté, à la demande du chef de corps de la police de Flémalle, permettant ainsi de procéder de manière systématique à des contrôles d'identité dans le parc et aux abords.

Manifestement, la situation ne s'arrange guère au vu de la vidéo publiée sur Facebook... Une vidéo qui vise à donner un aperçu des conditions de travail des pompiers et ambulanciers en poste à la caserne juste en face du parc... Dans cette vidéo, on y entend non seulement les nuisances sonores que ces rassemblements génèrent mais on y constate également que les pompiers ont été amenés à éteindre un incendie dans un conteneur...