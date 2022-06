Depuis 2016, le Festival International du Film de Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes. Sentimentale, dramatique, sociale, horrifique. Au programme durant cinq jours : des avant-premières, des conférences, des workshops….

Le FIFCL est le seul festival en Belgique à récompenser les comédies, et l’unique festival en Europe à récompenser les comédies internationales : dix longs-métrages y sont en compétition chaque année. Il a déjà accueilli les plus grands noms du cinéma : Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Bouli Lanners…

Pour l’édition 2022, qui aura lieu du 3 au 7 novembre, les organisateurs du Festival International de Liège annoncent la présence de trois grands noms du cinéma français : Gérard Jugnot, Karin Viard et Michel Boujenah.

En ouverture

Acteur et réalisateur complet, populaire et essentiel du cinéma français (connu aussi bien pour Les Bronzés, où il jouait avec ses complices de toujours, que pour Monsieur Batignolles ou Les Choristes), Gérard Jugnot marquera doublement l’ouverture du FIFCL, au Forum, le 3 novembre : il présentera son film "Le Petit Piaf" en avant-première nationale et en présence de l’équipe du film. Et en parallèle de cette présentation, il offrira au public un moment de rencontre.

Le FIFCL entend également saluer le talent de Karin Viard lors de cette 7e édition, en lui offrant une dalle sur le Walk of Fame et en lui remettant un Taureau de Cristal pour l’ensemble de sa carrière. Les festivaliers pourront la rencontrer pendant 60 minutes, au cours d’un moment intimiste orchestré par Philippe Reynaert.

On le voit davantage au théâtre qu’au cinéma depuis quelque temps : Michel Boujenah sera présent au FIFCL le lundi 7 novembre pour recevoir un Taureau de Cristal pour l’ensemble de sa carrière. Un moment de rencontre est aussi prévu.