Depuis novembre 2020, "Liège Solidaire", un call center gratuit, a été mis à disposition des Liégeois.es dans le cadre de la crise Covid. Cette crise touchant à sa fin, le collège de la Ville de Liège a pris la décision de l’arrêter au 30 juin.

"Avec l’avancée rapide de la vaccination et le déconfinement progressif, nous commençons à entrevoir un retour à une vie normale", explique Julie Fernandez Fernandez, l’échevine en charge des Solidarités. "D’ailleurs, depuis la fin du mois de mai, le nombre d’appels a drastiquement chuté. Après le 30 juin, un message enregistré redirigera les Liégeois vers les numéros des services compétents comme le Centre J/Mado pour les jeunes, un service Seniors au département des Services dociaux, l’Aviq…". Depuis son activation, plus de 5 400 appels ont été traités, pour une moyenne d’une quarantaine par jour. Un record a été établi avec 335 appels en une journée.

Le but du call center était de répondre aux problèmes soulevés par la crise sanitaire, relayés tous les jours par les autorités et les médias. Un de ces problèmes était la solitude aggravée des personnes isolées, toutes générations confondues. Avec ce call center, tous les Liégeois.es pouvaient appeler, qu’ils rencontrent n’importe quel problème ou difficulté à cause de la crise. Cela pouvait être un besoin d’écoute, d’aide ou de soutien psychologique.

Au fur et à mesure des mois, le call center a évolué et de nouvelles options ont vu le jour. Ainsi, dès le 18 mars, l’onglet dédié aux seniors a pu se transformer en aide à l’inscription à la vaccination. Près de 150 seniors ont été inscrits à la vaccination grâce aux agents du call center.