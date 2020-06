4 bandes à nouveau libres dès ce vendredi soir

Dès ce vendredi 19 juin en fin de journée, tout le tronçon de l’E40 entre Alleur et Loncin qui était en travaux sera totalement libéré. Les usagers circuleront donc sur quatre voies en direction d’Aachen, comme c’est déjà le cas vers Bruxelles depuis le 11 juin dernier, a fait savoir la Sofico en charge du chantier. Du placement de fibres optiques, de la pose de signalisation et des opérations sur les canalisations devront encore être effectués, avec des impacts très ponctuels sur la circulation. Par ailleurs, des portiques seront installés de nuit pendant les mois de juillet et d’août. Ces travaux nécessiteront la fermeture de l’autoroute à des dates qui seront prochainement annoncées.

Pour rappel, ce chantier réalisé entre l’échangeur de Loncin et Alleur sur la E 40 et qui a débuté il y a plus d’un an, visait à réhabiliter cette portion de 2,6 kilomètres d’autoroute dans les deux sens et en profondeur et à doter les deux sens de circulation d’une bande supplémentaire dans chaque sens. "Cette voie s’avérait nécessaire suite à la présence de l’échangeur de Loncin et aux croisements de flux de trafic. Ce chantier a donc permis de mieux sécuriser cette zone qui est fréquentée quotidiennement en moyenne par plus de 100 000 véhicules pour les deux sens cumulés", indique la Sofico. Il s’agissait également de compléter la bande d’arrêt d’urgence précédemment présente uniquement sur une partie du tronçon, de placer un nouvel éclairage LED et de nouveaux poteaux en berme latérale et enfin de remplacer les panneaux acoustiques. Le budget global des travaux réalisé s’élève à près de 17 millions d’euros hors TVA.