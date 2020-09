Mercredi, les ministres wallons de l’Énergie Philippe Henry et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, étaient présents à Lixhe (Visé) pour assister à la finalisation des travaux de la station de conversion du projet Alegro. Ce projet consiste en la première interconnexion électrique reliant la Belgique et l’Allemagne. Liaison qui permettra aux deux pays d’échanger de l’électricité à haute tension en courant continu.

Seulement deux ans après le début des travaux, ceux-ci s’achèvent dans les temps, malgré la crise sanitaire qu’a engendrée la Covid-19. Ce projet titanesque qui représente un investissement de 500 millions d’euros entre à présent dans sa phase finale.

Le mois prochain, des tests techniques seront réalisés sur la liaison qui devrait entrer en activité aux alentours du 15 novembre.

Cette liaison permettra aux deux pays d’échanger 1 000 MW d’électricité supplémentaire, soit en moyenne 1/14e de la consommation électrique belge.

30 dans le monde

Ce projet est le plus important de Belgique pour Elia. Comme l’explique Markus Berger, directeur des infrastructures d’Elia, il présente trois avantages majeurs, "le projet Alegro apporte la sécurité d’approvisionnement, facilite l’intégration des sources d’énergies renouvelables et permet de profiter de l’électricité au prix le plus avantageux".

Lors de sa prise de parole, le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry, a souligné l’intégration des sources d’énergies renouvelables. Il a indiqué : "Le but est de produire le plus d’énergie renouvelable possible et ce type d’infrastructure est nécessaire au déplacement de cette énergie" .

Le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Économie Willy Borsus a, quant à lui, souligné un tout autre aspect de ce projet lié à l’économie et l’attractivité que représente une région pourvue de ce type d’infrastructure pour les entreprises. Notamment en ce qui concerne les coûts relatifs à l’énergie.

La station est dotée de technologies permettant de transformer le courant alternatif en courant continu afin qu’il puisse circuler entre les deux pays. Ce type d’infrastructure est rare, à tel point qu’il n’en existe que 30 dans le monde.