Verviers Verviers va devoir se serrer la ceinture. De nouvelles mesures vont être prises pour récupérer un budget à l’équilibre en 2027.

Comme d’autres communes, la Ville de Verviers connaît d’importants problèmes financiers, liés entre autres aux différentes crises que l’on vient de traverser et de normes fédérales. Pour se faire, le gouvernement wallon a mis en place un plan Oxygèneauquel Verviers compte adhérer. Le point doit d’ailleurs passer au conseil communal de ce lundi 27 juin.

"On est obligé de refaire un plan de gestion pour bénéficier des prêts du CRAC, explique l’échevin des Finances Alexandre Loffet. On doit prouver qu’on est capable de revenir à l’équilibre en 2027 et de rembourser la charge d’emprunt." La Ville a donc défini des mesures permettant de dégager plus de 2 millions d’euros d’économie par an. "Le CPAS a des mesures aussi".