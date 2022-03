Finances La majorité PS-MR a voté un budget 2022 torpillé de toutes parts…

Alors que le groupe Vert Ardent expliquait ce lundi que, dans le budget liégeois de 2022 "il manquait l’essentiel", les autres partis d’opposition n’ont pas été plus tendres ce mardi soir lors du débat budgétaire.

Au PTB, la cheffe de groupe Sophie Lecron évoque ainsi un budget basé "sur des sables mouvants… un équilibre éphémère". Mais au-delà des prévisions jugées trop optimistes vu la crise, c’est aussi "l’austérité" des choix qui pose un problème.

"On n’observe en effet pas de changement, pas d’ambition… au niveau du logement notamment", a commenté Sophie Lecron, "Liège ambitionnait d’en créer 4000 de plus d’ici 2024, c’était dans la déclaration or 3 ans plus tard, nous sommes encore loin… 250 en 2022 dont certains en cours de construction". La solution selon le PTB passerait par les logements vides à réquisitionner voire par une coopérative de construction et de rénovation "qui aurait l’avantage de créer de l’emploi et d’avancer sur le nombre de logements manquants".

Autre critique, la réponse insuffisante face à une pauvreté