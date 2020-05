Lors de l’incendie d’une ferme, l’Animal Rescue Team est intervenue pour prendre en charge les animaux

Ce mercredi soir, les membres de l’Animal Rescue Team et le vétérinaire Philippe Schutters ont aidé les fermiers et les pompiers à sauver environ 150 vaches et une quinzaine de veaux.

Pour rappel, il était 18 h 22 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir sur un incendie qui venait de se déclarer dans un des deux hangars d’une ferme située dans la rue Jules Pirotte à Fize Fontaine dans la commune de Villers-le-Bouillet.

Les hommes du feu de la zone Hemeco ont été secondés par des pompiers de Liège, mais aussi de la zone Hesbaye, la protection civile et l’Animal Rescue Team. En tout, une quarantaine d’hommes se sont rendus sur place pour combattre le feu.

L’incendie a débuté dans un hangar qui contenait du foin, mais aussi une centaine de vaches. Les fumées étaient visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde. Malheureusement, une centaine de vaches a péri dans l’incendie.

Grâce à l’aide des voisins, des fermiers des exploitations voisines et de l’Animal Rescue Team, les hommes du feu ont réussi à sauver environ 150 vaches et une quinzaine de veaux. Les animaux ont été sauvés, soignés puis pris en charge dans d’autres exploitations agricoles des environs.

Les hommes du feu ont lutté toute la nuit durant. D’autres équipes sont retournées sur place dans le courant de ce jeudi car le feu continue de couver et pourrait reprendre à tout moment.

Heureusement, l’incendie n’a fait aucune victime humaine. L’origine de l’incendie n’est pas connue. Un expert pourrait être désigné par le parquet. François Wautelet, le bourgmestre de la commune a été avisé des faits et s’est rendu sur place.