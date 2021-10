La police rapporte que "sur la nationale reliant Pepinster à Banneux, un chauffard a été flashé à 123 km/h à la place des 50 km/h réglementaires. Il semblait faire une course de rue avec un autre véhicule. Les motards de la cellule circulation se sont alors lancés à sa poursuite. Non satisfait de rouler à une vitesse excessive, le conducteur a tenté de semer les policiers. Il sera finalement intercepté au niveau de Theux, grâce à la réaction rapide des collègues policiers et la collaboration de la zone de police Fagnes. Le contrevenant ne possédait pas de permis de conduire et le véhicule qu’il conduisait n’était pas en ordre d’assurance ni d’immatriculation".

Cette intervention est survenue dans le cadre de contrôles routiers organisés dimanche, sur le territoire des communes de Dison et de Pepinster. De nombreux véhicules et leurs occupants ont été contrôlés. Voici le résultat de ces opérations, communiqué ce mardi par la police de la zone Vesdre:

- deux personnes étaient sous le coup d’une ordonnance de capture et devaient réintégrer la prison

- 14 perceptions immédiates ont été dressées dans le cadre du non-port de la ceinture de sécurité, de l’utilisation du GSM au volant et de l’installation des enfants dans un dispositif adapté

- plusieurs procès-verbaux ont été rédigés dans le cadre des infractions en matière d’assurance, de défaut d’immatriculation et de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valide