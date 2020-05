Depuis ce lundi 11 mai déjà, d’insolites flèches parsèment le sol des rues parmi les plus commerçantes de Liège… la rue des Dominicains et En Vinâve d’Île. Leur but : indiquer aux citoyens qui viennent faire leurs courses après une longue période de confinement que, en cas d’affluence, il était souhaité de respecter un "sens de circulation"… dans ce piétonnier.

Ce vendredi 15 mai, le Collège communal de Liège a annoncé vouloir étendre cette mesure à l’ensemble du centre-ville. Car cela semble fonctionner… et pour garantir au mieux la distanciation sociale alors que les chalands reviennent chaque jour un peu plus nombreux.

"En effet, si les services n’ont pas constaté de problème majeur au cours de cette semaine, le Collège a néanmoins décidé de poursuivre ses efforts pour assurer encore mieux la distanciation dans les rues commerçantes", ont indiqué les autorités liégeoises.

Ainsi, pour les rues piétonnes, "le fléchage orientant les flux de piétons de part et d’autre sera généralisé, le marquage des files d’attente se fera au cas par cas lorsque celles-ci poseront problème de manière récurrente et le petit mobilier urbain et les étals seront enlevés s’ils posent problème en matière de distanciation".

Par ailleurs, pour les axes commerçants non piétons, "un fléchage sur les trottoirs orientant les flux de piétons de part et d’autre de la rue sera établi si la largeur du trottoir pose problème en matière de distanciation, un marquage organisant les files d’attente sera organisé au cas par cas lorsque celles-ci posent problème en matière de distanciation et le petit mobilier urbain et les étals seront enlevés en fonction de l’affluence s’ils posent problème en matière de distanciation".

D’une manière générale dès lors, le trottoir sera élargi notamment en supprimant un ou des emplacements de stationnement…