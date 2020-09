Suite à la crise sanitaire, la Flèche Wallonne, initialement prévue le 22 avril, a été reportée à ce mercredi et le départ sera donné à Herve. "Afin de protéger l’ensemble du public, les organisateurs et les sportifs, des dispositions de sécurité rigoureuses ont été prises afin de nous adapter au protocole préconisé par le CNS", précise le Bourgmestre, Marc Drouguet. C’est pourquoi une zone piétonne, comprenant la rue Léopold, la Place de l’Hôtel de Ville et le début de Potiérue, sera mise en place pour former une bulle de maximum 400 personnes. C’est dans cet espace que sera installé le podium signature. En dehors de ce site, les citoyens pourront circuler librement à pied en évitant tout rassemblement, en respectant les mesures de distanciation et le port du masque sera exigé dans tout le centre de Herve.

Au niveau de l’organisation, le départ se donnera à 11 h 25 dans la rue des Ecoles tandis que les 25 équipes stationneront dans la rue Neuve et la rue du Stade. Des barrières seront installées pour permettre aux fans de cyclisme de voir les coureurs sans s’approcher physiquement d’eux.

J.-M. C.