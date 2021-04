La Flèche Wallonne femmes et hommes aura lieu mercredi prochain, dans des circonstances "particulières". Ainsi, vu le contexte sanitaire, ces deux courses se dérouleront selon un protocole très strict imposé par les instances cyclistes internationales et fixé dans un arrêté ministériel.

Ainsi, le huis-clos sera de vigueur sur les sites de départ et d'arrivée qui ne seront donc pas autorisées au public, en ce compris les riverains.

Concrètement :

- Le Mur de Huy sera fermé le mercredi 21 avril de 7 à 17 heures et des contrôles seront effectués au pied et au sommet du Mur.

- Les riverains du Mur pourront assister à la course de leur propriété uniquement (jardin, terrasse...) ; la voirie et le trottoir bordant à certains endroits le chemin des Chapelles étant placés sous le coup de l'interdiction.

- La Grand-Place et En Mounie, théâtre du départ de la course Femmes, seront aussi interdites au public entre 7 et 8 h 45 environ.

Le reste du parcours sera lui accessible moyennant le respect des mesures suivantes :

- Groupe de 4 personnes maximum (enfants de - 12 ans non compris)

- Distanciation physique

- Port du masque

- Interdiction de consommer de l'alcool

Voiries empruntées sur la commune de Huy

Chaussée d'Andenne, rue Emile Vandervelde, rue Grande Ruelle, rue Minechamps, rue de la Sarte à Ben, chemin de Henimont, rue du Ruisseau, rue du Crucifix, chaussée de Dinant, rue Joseph Wauters, chaussée Napoléon, quai de Namur, avenue des Ardennes, avenue du Condroz, place Saint-Denis, chemin des Chapelles, plaine de la Sarte, chemin de la Haute Sarte, rue du Long-Thier, route de Hamoir.

Le timing

> Flèche Femmes : Huy-Huy 130 km

Podium signatures Grand-Place : de 7h30 à 8h30.

Départ fictif Grand-Place/En Mounie : 8h40.

Côte de Gives : vers 10h50.

Mur de Huy 1er passage : vers 11h15.

Mur de Huy arrivée : vers 12h.

https://www.la-fleche-wallonne-femmes.be/fr

> Flèche Hommes : Charleroi-Huy 194 km

Départ fictif : 11h20.

Côte de Gives : vers 14h20.

Mur de Huy 1er passage : vers 14h40.

Mur de Huy 2e passage : vers 15h25.

Mur de Huy arrivée : vers 16h10.

https://www.la-fleche-wallonne.be/fr/

Le marché n'aura pas lieu

Le marché hebdomadaire qui se tient habituellement avenue Delchambre et avenue des Ardennes n'aura pas lieu ce mercredi et ce, en raison des mesures contraignantes qui encadrent l'accueil de la Flèche Wallonne dans ce contexte de crise sanitaire.