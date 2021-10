Durant la semaine de congés de la Toussaint, le Préhistomuseum propose aux petits (dès 3 ans) comme aux plus grands de partir à la découverte de nos aïeux. Parce qu'un crâne, "".

Les visiteurs seront invités à manipuler et comparer leur famille à la célèbre Lucy l’australopithèque, à l'incontournable Cro-Magnon ou encore à notre "cousin", le néandertalien. Les plus petits, eux, auront rendez-vous avec le plus vieux Wallon de l'histoire. "Il y a plusieurs dizaines d'années, les archéologues ont découvert en Hesbaye un petit visage souriant vieux de plus de 6 000 ans. Nos grands-parents de la Préhistoire étaient donc loin d'être effrayants", relève-t-on au Préhistomuseum.

Ainsi, en mémoire de nos ancêtres, les visiteurs manipuleront l'argile et modèleront des visages heureux. Ils apprendront également, en compagnie d'archéologues animateurs, à faire du feu. Enfin, la belle forêt automnale invitera à une petite balade dans le muséoparc à la découverte des monuments préhistoriques érigés en l'honneur des morts.

A noter que ces animations sont proposées en plus des activités habituelles du Préhistomuseum et ce, jusqu'au dimanche 7 novembre (10 h à 17 h).