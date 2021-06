L'échevin en charge du bien-être animal, Frédéric Vandelli, a annoncé dernièrement la mise en place d'ambassadeurs dans les différents quartiers de la commune. Leur rôle? Etre un intermédiaire entre la population flémalloise et le service du bien-être animal. Le règlement définissant le cadre d'intervention de ces ambassadeurs vient d'être approuvé par le collège communal.

Un appel est donc lancé aux Flémalloises et Flémallois soucieux du bien-être animal qui souhaiteraient s'investir envers cette cause. Pour poser sa candidature, il suffit de remplir le formulaire mis à disposition via la page Facebook "Bien-être animal-Flémalle". Il est également possible de s'adresser à la responsable du service, Axelle Clamart, au 04/234 89 06 ou via axelle.clamart@flemalle.be. Sur ce formulaire, il est demandé à la personne candidate de préciser en quoi, selon elle, elle ferait un bon ambassadeur du bien-être animal.

L'idée est de désigner un ambassadeur dans chaque quartier. Devenir ambassadeur, c'est "agir pour tous les animaux du territoire flémallois, donner l'exemple à tous ceux qui pensent encore que les animaux passent au second plan et montrer que chaque action, aussi minime soit-elle, compte", souligne Axelle Clamart.

Une fois les ambassadeurs désignés, une réunion sera organisée afin de clarifier leurs missions et champs d'intervention. Chacun recevra une farde comprenant les informations utiles concernant le service du bien-être animal ainsi qu'une casquette et un badge afin de s'identifier dans le voisinage.

Mission n°1: relayer les informations en lien avec le bien-être animal auprès de la population.

Mission n°2: faire remonter les informations provenant du quartier vers le service du bien-être animal. Par exemple: présence de chats errants, problème lié au nourrissage de pigeons, des tortues domestiques lâchées en pleine nature...

Bien sûr, on attend d'un ambassadeur qu'il soit exemplaire en matière de bien-être animal et qu'il adopte une attitude objective face aux situations observées.