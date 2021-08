Un mineur d'âge a été interpellé dans le cadre d'une violente bagarre, au cours de laquelle des coups de couteau ont été donnés, qui s'est produite vendredi soir à Flémalle. Ce dimanche, il a été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse.

Il était aux environs de 21 h lorsque les secours ont été appelés à intervenir rue E Tiyou, au coeur du village de Mons-Lez-Liège. Une bagarre ayant opposé plusieurs jeunes, à hauteur de la supérette, venait de dégénérer... Au point qu'un couteau a été exhibé et que deux personnes ont été blessées!

Si l'on ne connait pas la cause exacte du différend, il semble néanmoins qu'il s'agissait au départ "d'une simple querelle" comme cela peut se produire entre jeunes mais que la situation a dérapé lorsque d'autres individus sont arrivés en renfort... Si bien qu'ils se sont retrouvés à deux face au double... et à des individus armés, comme cela a été rapporté par des témoins. Il a été question de couteau et cutter. Une fois les "renforts" arrivés, les jeunes restés sur place ont été poursuivis jusque dans la supérette et c'est là que les coups ont été portés. L'un a été touché à sept reprises tandis que son copain à cinq reprises! Tous deux ont été transportés à l'hôpital. Selon le parquet de Liège, l'un d'eux avait notamment été touché au niveau des poumons. Souffrant d'un pneumothorax, il était entre la vie et la mort...

Quant aux autres individus, ils ont quitté les lieux à toute vitesse en entendant les sirènes.

Des investigations et devoirs d'enquête ont été menés tout au long du week-end. Samedi soir, on apprenait que les forces de l'ordre avaient finalement identifié un jeune, mineur d'âge, comme étant l'auteur des coups portés. Il a été privé de liberté en vue d'être, dimanche, mis à la disposition d'un juge de la jeunesse pour tentative de meurtre.

Quant aux victimes, elles se portaient mieux selon le parquet de Liège. En effet, l'un d'eux avait quitté l'hôpital tandis que le second, touché aux poumons, y avait été maintenu mais, selon le magistrat, ses jours n'étaient plus en danger.