Des enfants, majoritairement de Flémalle, ont réalisé des dessins pour leur apporter un peu de réconfort...

Alors que bon nombre de maisons de repos vivent des moments bien sombres en raison des risques liés au coronavirus et des décès de personnes fragilisées qui ne font qu'augmenter, un petit instant de réconfort a été offert en cette fin d'après-midi aux résidents du Domaine du Château, à Flémalle. Le rendez-vous ayant été organisé avec les responsables de l'établissement, les résidents qui le pouvaient se tenaient aux fenêtres, et d'autres à l'extérieur, pour observer ces quelques personnes venues dans le but de leur mettre un peu de baume au coeur. En musique, elles agitaient des panneaux et des coeurs pour leur témoigner leur soutien.

", explique Valérie Heuchamps.

L’initiative a généré un bel élan de solidarité puisque, en quelques jours, cette Flémalloise a pu collecter cette centaine de dessins, dont une majorité par voie électronique, distanciation oblige ! Les enfants se sont appliqués pour réaliser de beaux dessins porteurs d’espoir, souvent accompagnés de messages réconfortants. Quelques lettres et autres messages d’encouragement ont également été adressés à l’ensemble du personnel.