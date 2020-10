FLéMALLE Début de l’enquête publique dans le cadre du projet de la place Mottard.

Ça y est ! Le dossier de la place Victor Mottard, à Mons-Lez-Liège, est sur le point d’atterrir… Il faut admettre que cela fait des années que l’on entend parler d’un réaménagement de cette place située au cœur du village de Mons-Lez-Liège…

"Ce dossier initié dans le cadre de la revitalisation du centre de Mons-Lez-Liège est attendu depuis un certain nombre d’années, les procédures ont pris du temps mais, cette fois, l’enquête publique démarre. Beaucoup d’habitants n’y croyaient plus mais on y est", se réjouit Sophie Thémont, échevine en charge du développement territorial.

L’enquête publique qui a démarré, et qui se déroule jusqu’au 12 novembre, porte sur la construction des logements. Ce projet, à plusieurs reprises présenté à la population, prévoit deux blocs de logements, l’un de 12 appartements côté rue Harkay, et l’autre composé de 5 maisons et 10 appartements côté rue des Priesses. Un rez-de-chaussée y est destiné à une activité commerciale ou libérale. Les rez-de-chaussées des blocs côté rue Harkay sont également dédiés à de l’activité commerciale.

"S’y installeront une brasserie et un