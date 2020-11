C'est l'histoire de deux passionnés, deux frères de Flémalle, qui ont associé leurs compétences respectives pour mener à bien un projet commun qui leur tenait à coeur. L'un, Hadrien, est ingénieur agronome. Tout petit déjà, il manifestait un intérêt pour la nature, le petit élevage et le jardinage. L'autre, Lucas, a décroché son diplôme d'ingénieur de gestion. L'un est le maraîcher et l'autre le commerçant. Mais tous deux sont animés par le même objectif: produire et proposer des fruits et légumes cultivés selon des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Mais aussi mettre le bio, le vrac et le local à la portée de tous. C'est ainsi qu'ils ont créé la Fermette Godelaine, après avoir lancé une activité de maraîchage et un projet viticole.

Dans leur épicerie bio en vrac qui a récemment ouvert ses portes à Flémalle-Haute (rue de la Fabrique/ancien Blokker), non seulement ils écoulent leur production mais ils proposent également toutes sortes de marchandises provenant de producteurs locaux. Un projet qu'ils ont pu mettre en oeuvre grâce au soutien du VentureLab, un incubateur pour étudiants entrepreneurs et jeunes diplômés.

"Des produits secs aux produits en vrac en passant par une partie non-alimentaire, une boulangerie, un rayon vin, de la charcuterie et du fromage à la découpe ainsi qu'un joli assortiment de produits frais, nous souhaitons permettre à nos clients de venir faire l'ensemble de leurs courses à la Fermette. Sans oublier, bien sûr, les fruits et légumes qui, en raison de notre activité de production maraîchère, constituent le rayon phare", soulignent Hadrien et Lucas Godelaine.

N'hésitez pas à jeter un oeil sur leur site Internet (www.fermettegodelaine.be) et sur la page Facebook de La Fermette Godelaine, nul doute que cela vous donnera envie de tester...