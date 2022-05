Mais un événement axé sur la cuisine du monde prendra place dans le parc.

Des stands divers et variés, une fête foraine, un village italien et toute une série d’animations en tous genres pour petits et grands, tout en impliquant des associations, commerçants et autres acteurs locaux, Flémalle en fête était devenu un événement important dans l’agenda flémallois. C’était en juin, une sorte d’avant-goût de vacances… Durant un week-end, toutes ces animations faisaient vibrer une bonne partie de la Grand’route et les gens aimaient ça !

Puis il y a eu le Covid-19 et son lot de dépenses inattendues… et auxquelles sont venues s’ajouter d’autres difficultés… Si bien que la commune de Flémalle a sollicité l’aide du plan Oxygène de la Région wallonne. Un plan qui permet notamment de bénéficier de facilités au niveau d’emprunts mais qui, afin d’en disposer, nécessite d’élaborer et de soumettre un plan de gestion pour le 30 juin… Un plan à envisager à l’horizon 2027…