Yannick, 25 ans, a écopé d’une peine de 15 jours de prison avec sursis de trois ans et une amende de 240 euros avec sursis pour la moitié après avoir eu la mauvaise idée de courir nu en pleine rue pour relever un défi !

Le dimanche 9 février 2020, une patrouille de police a été informée qu’un homme courrait complètement nu dans les rues de Flémalle ! Lorsque la police est intervenue rue Jean Jaurès, elle a constaté qu’un homme se trouvait toujours torse-nu, sans chaussette et était occupé à rattacher son pantalon. Une odeur d’alcool et de cannabis flottaient dans l’air. L’homme a directement admis les faits.

Il a expliqué qu’il avait adopté ce comportement à la suite d’un pari avec ses copains. Ces derniers avaient même filmé ses exploits. Il a été reçu par un membre du parquet . Il a reconnu avoir couru nu pour relever un défi. Un témoin a précisé que l’intéressé a fait "l’hélicoptère avec son sexe." Le magistrat lui a proposé de s’acquitter d’une amende pour éviter les poursuites judiciaires. L’homme a donné son accord pour bénéficier d’une telle mesure.

Malheureusement, il n’a pas donné suite à la proposition du parquet. Il n’a plus répondu aux convocations et ne s’est pas présenté devant le tribunal. La juge a estimé la prévention établie. "C’est en effet délibérément et en connaissance de cause que le prévenu s’est dénudé en exhibant son sexe, action attentatoire à la pudeur par excellence, en sachant que des personnes l’observaient inévitablement."