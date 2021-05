Lorsque les policiers sont intervenus, vendredi, au domicile de ce Flémallois, ils se sont retrouvés face à un individu passablement énervé... Il lançait tout ce qui lui tombait sous la main... Les policiers n'y ont pas échappé et ont ainsi également reçu quelques projectiles!

Selon le magistrat de garde au parquet de Liège, cet homme de 32 ans était sous influence d'alcool. Il aurait littéralement pété les plombs à la suite d'une dispute avec son ex-compagne...

Non sans mal apparemment, le Flémallois a finalement été interpellé. Il a été privé de liberté pour des faits d'outrage et rébellion envers les policiers. Selon le magistrat, il les a également insultés et a proféré des menaces de mort à leur encontre.

Déjà connu de la justice, il sera déféré dimanche au parquet de Liège.