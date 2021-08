"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu", c'est avec cette citation de Bertolt Brecht que la famille de Jean-Marie Léonard a annoncé son décès ce lundi matin. Et d'ajouter: "Papa est parti ce matin dans le calme, très usé par ses derniers combats"...

Jean-Marie Léonard a finalement été emporté par une longue maladie. Une maladie contre laquelle il se battait avec force et courage depuis longtemps, comme on peut le lire sur Facebook parmi les nombreux messages de condoléances adressés à la famille. Lui-même, quand il s'exprimait, se montrait positif face au mal qui le rongeait... Voici d'ailleurs ce qu'il publiait en juillet 2019 pour remercier les nombreuses personnes qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire: "Bien sûr, il y a des jours difficiles, des coups de mou, des douleurs-souvenirs et des nouvelles... Mais tant que je peux encore apprendre, que ma gourmandise de lecture reste vive, que je ne me sens pas encore inutile, ni une lourde charge pour mes proches, je regarde déjà vers le prochain 14 juillet. Il reste tant de choses à faire, tant de personnes à aimer"...

Jean-Marie Léonard avait eu 78 ans il y a un peu moins d'un mois. C'est en tant qu'instituteur primaire qu'il a entamé sa carrière. Il deviendra ensuite inspecteur. Militant syndical et socialiste, il maîtrisait bien le fonctionnement de l'enseignement, ce qui lui a valu d'être repéré par André Cools... En 1970, il est élu conseiller communal et sera d'emblée échevin à Flémalle-Grande. Il restera échevin en charge de l'enseignement à la fusion des communes et jusqu'à sa démission en 1999, laissant ainsi la place à son fils Laurent. Durant 28 ans, Jean-Marie Léonard a véritablement incarné l'enseignement officiel à Flémalle!

Jean-Marie Léonard a également été conseiller provincial, député fédéral; député wallon et à la Communauté française (désormais Fédération Wallonie-Bruxelles). Il a notamment contribué à définir la notion de neutralité de l'enseignement du réseau de la Communauté française, aux différentes réformes de l'enseignement; du fondamental au supérieur ainsi qu'à la définition des avantages sociaux.

Lorsque son fils Laurent est devenu échevin à Flémalle en 2000, également en charge de l'enseignement, il resta actif à Flémalle en présidant l'USC (Union Socialiste Communale). Député wallon depuis les dernières élections, Laurent Léonard n'est plus échevin à Flémalle mais siège toujours comme conseiller communal.

Jean-Marie Léonard restera jusqu'au bout parmi les fervents défenseurs de la mémoire d'André Cools. En 2018, en vue de la cérémonie d'hommage à l'occasion de l'anniversaire de son décès, il l'évoquait en ces termes: "Notre bourgmestre, notre camarade, le Flémallois, homme du peuple, fier de ses origines ouvrières, partageant son socialisme de coeur, généreux de sa fraternité, baigné dans la solidarité et pour lequel le mot proximité était bien plus qu'un argument".