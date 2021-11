Le tribunal a décidé que le petit chien resterait loin du foyer pendant une période d’essai

Le tribunal de première instance de Liège a décidé de poursuivre l’éloignement de Pilou, le petit chien de Josée et Simon, 83 et 87 ans, des habitants de Flémalle en attendant qu’ils l’éduquent. Le juge de paix de Grâce-Hollogne avait décidé de l’éloignement de Pilou, un petit bichon au motif que l’animal aboie de manière intempestive et gêne leurs voisins.