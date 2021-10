Le tribunal de première instance de Liège juge en ce moment un dossier qui pourrait bien modifier la vie de Josée et Simon, 83 et 87 ans, des habitants de Flémalle. En effet, le juge de paix de Grâce-Hollogne a obligé ces octogénaires à se séparer de Pilou, leur petit bichon au motif que l’animal aboie de manière intempestive et gênerait leurs voisins.

Cela fait environ soixante ans que le couple vit à l’endroit. Il a eu plusieurs chiens, mais selon une voisine âgée de 95 ans et son fils, Pilou se montrerait insupportable. Le petit chien ne cesserait d’aboyer lorsqu’ils se trouvent dans leur jardin et sur leur propriété. Des aboiements qui ont créé la discorde entre les voisins qui jusque-là, n’avaient pas de problèmes. Le 24 octobre 2017, les Flémallois ont décidé d’adopter Pilou qui avait été confié à une association.