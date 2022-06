Les octogénaires se sont rendus dans un club canin toutes les semaines pour récupérer leur chien

Le tribunal de première instance de Liège a poursuivi l’examen de l’affaire de Pilou, ce petit chien appartenant à Josée et Simon, 83 et 87 ans, des habitants de Flémalle qui se sont vus retirer leur animal parce que celui-ci aurait indisposé le voisinage en aboyant de manière intempestive. Pour rappel, le juge de paix de Grâce-Hollogne avait décidé l’éloignement de Pilou, un petit bichon. Les propriétaires de Pilou ont eu plusieurs chiens, mais selon une voisine âgée de 95 ans et son fils, Pilou ne cesserait d’aboyer lorsqu’ils se trouvent dans leur jardin et sur leur propriété. Un état de fait qui a été constaté par le juge de paix. Le 24 octobre 2017, les Flémallois ont adopté Pilou dans une association. Selon Josée et Simon, leur petit chien n’aboierait que lorsqu’on le provoque. Selon le voisin et sa maman, l’animal se montrerait agressif et aboierait en permanence lorsqu’il n’est pas tenu dans les bras de ses maîtres.

