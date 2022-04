A Flémalle, il n'est pas rare que l'on entende parler de l'église Saint-Nicolas de Souxhon... Implantée au coeur du village, cette petite église du 18e siècle est la seule, sur le territoire de la commune de Flémalle, à disposer d’un carillon en état de marche ayant été restauré il y a quelques années ! Le tintement de ses cloches fait partie de la vie dans le village… De plus, certaines œuvres et une partie du mobilier présentent un certain intérêt. D'ailleurs, elle fait partie des curiosités que l'office du tourisme de Flémalle fait découvrir dans le cadre de ses balades guidées...

Si elle présente un intérêt certain, elle a également fait parler d'elle en raison de dégradations subies au fil du temps... Certains ont même craint qu'elle ne finisse par s'effondrer, du moins en partie, tant les fissures qui y ont été constatées semblaient progresser... L'étude que la commune a fait réaliser se voulait apparemment rassurante mais des travaux s'imposaient néanmoins sachant que "l'annexe montre des signes d’instabilité qui se manifestent par les fissures apparentes entre les bâtiments et la dissociation progressive des deux structures".

Un auteur de projet avait alors été désigné afin d'établir un dossier en vue de procéder aux travaux nécessaires. L'architecte désigné à l'époque ayant réalisé le cahier des charges, le dossier relatif à la sécurisation de l’abside de l’église de Souxhon est revenu ce lundi soir au conseil communal de Flémalle. Il s'agissait d'approuver ce cahier des charges et de lancer la procédure visant à faire exécuter les travaux.

Ceux-ci sont estimés à 27 000 €. Ils portent sur des interventions en toiture, au niveau des sanitaires, des revêtements de sols, des menuiseries intérieures et de l’installation électrique ainsi que sur des travaux de peintures et de réfection d’enduits.