Un habitant de Flémalle âgé de 86 ans, encourt une peine de 15 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir tiré sur une amie d’une voisine et l’avoir frappée. Les faits s’inscrive dans un conflit de voisinage qui durait depuis un certain temps.

En effet, cela fait un temps certain que l’homme n’en pouvait plus d’entendre les chiens de la voisine et de l’amie de celle-ci aboyer, d’après lui, en permanence. "Mon épouse avait contacté une personne aux logements sociaux et on nous a donné un numéro de téléphone", a indiqué le prévenu devant le juge. "Quand nous avons contacté le numéro, nous avons été très mal reçus. Nous avons aussi essayé de contacter la police et le policier était fâché. Il nous a dit que c’était normal pour les chiens d’aboyer. Mais les chiens aboient en permanence. Quand Madame rentre à 2 heures ou 5 heures du matin, elle les fait sortir et ils aboient. Dès que des gens passent, les chiens aboient."

Le 26 juillet 2018, le flémallois a décidé de faire des photos de la dame qui se trouvait dans le jardin de la voisine. "Elle est venue sonner à la porte et ça a débordé." Effectivement, la dame qui s’est elle-même filmé lorsqu’elle est arrivée chez l’octogénaire lui criait dessus en lui enjoignant de venir s’expliquer… Les choses ont mal tourné puisque l’homme est sorti et a porté des coups à la dame. Il est ensuite rentré chez lui et a sorti une arme à feu ! "Je croyais que c'était une arme à blanc. J’ai fait des années de tir. J’ai tiré en l’air, si je l’avais visée, je l’aurais touchée."

Mais selon des témoins, l’homme a bien visé la dame et c’est l’intervention d’un voisin qui a permis d’éviter le drame. "Il m’a dit, arrête, tu es en train de faire le con !" La dame s’est constituée partie civile pour une somme de 1 000 euros. La défense du prévenu a estimé que l’homme avait été poussé à bout et qu’il devait bénéficier d’un acquittement car il avait agi sous le coup de la contrainte irrésistible.