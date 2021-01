Lancés en août 2019, les travaux sur la Grand'route, dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle, viennent de franchir une étape importante ce lundi... Le tronçon englobant le château communal, soit du carrefour de la caserne des pompiers au Delhaize (phase 3), est enfin rouvert à la circulation! De même, le parking aménagé à côté du château communal est à nouveau accessible.

Les conditions météorologiques étant ce qu'elles sont actuellement, c'est seulement mercredi dernier que l'entrepreneur a été en mesure de pulvériser du produit imperméabilisant sur le béton de la phase 3... Désormais chose faite, le tronçon a donc été rouvert et la signalisation a été modifiée de manière à procéder aux travaux en phase 5, soit du côté de l'athénée, entre le Delhaize et le carrefour à hauteur de la rue du Village. Là aussi, il est question de réaménager la voirie.

Dès lors, de nouvelles mesures de circulation sont entrées en vigueur, à commencer par l'interdiction de circuler sur le tronçon de la phase 5... Seuls les riverains peuvent y accéder mais en dehors des heures de prestation.

Sachant que la circulation est rétablie dans les deux sens en phase 3, le parking du Delhaize est désormais accessible via cet itinéraire. A noter que la rue de Pierpont est également rouverte à la circulation.

Quant à la rue Edgard Doneux, en raison de la fermeture du tronçon de la phase 5, elle est accessible par la rue du Village. Habituellement en sens unique, la rue Doneux peut désormais être empruntée dans les deux sens, tout en étant en voie sans issue vers la Grand'route. Pour ce faire, un feu tricolore a été installé afin d'alterner le sens de circulation dans le tunnel.

Enfin, l'accès à la polyclinique Tubemeuse et au parking d'éco-voiturage, au niveau de l'E-Pôle, ne peut se faire que via la rue de la Vieille Fosse.

Signalons également qu'un report des arrêts de bus a été mis en place, soit à hauteur de la caserne des pompiers, rue du Village et sur le pont de l'avenue Gonda.

"La manière la plus simple d'accéder au centre en voiture reste l'utilisation des parkings de l'E-Pôle et de la polyclinique, via la rue de la Vieille Fosse", précise le service des travaux de la commune de Flémalle, rappelant qu'un accès pour les piétons existe à côté de la banque Belfius...

Les travaux de revitalisation du centre de Flémalle, prévus par phases, sont annoncés jusque fin 2021. Courage...