Un couple encourt une peine de deux ans de prison avec sursis pour un véritable passage à tabac d’un de leurs voisins !

Cela fait quelques années qu’une rue de Flémalle n’a plus rien de tranquille. En effet, un couple est véritablement en guerre avec leur voisin.

Tout a débuté en 2015 lorsque celui-ci a envoyé une vue aérienne de son habitation à l’urbanisme pour réaliser des travaux. Lors de cet envoi, il a été découvert que des réalisations illégales avaient été réalisées chez le voisin…

Depuis, c’est un véritable cauchemar qui a débuté entre ce couple et l’homme. On ne compte plus les appels à la police et les plaintes croisées. Selon l’homme, ses voisins auraient par exemple badigeonné les clenches de sa maison avec des excréments. Ils auraient également commis des dégradations qui l’auraient obligé à protéger sa maison. Il a d’ailleurs fait poser une caméra de surveillance qui filme en permanence sa propriété. La tension était déjà grande, mais le 23 mars 2018, le conflit a éclaté sur des scènes d’une rare violence.

En effet, le voisin aurait été agressé à coups de pelle notamment au niveau de la tête ! Lorsque la police est arrivée sur place, la victime présentait de nombreuses plaies à sang coulant. Au départ, la dame a nié avoir porté le moindre coup. Elle a ensuite appris qu’une partie de la scène avait été filmée. Des moments où on la voit frapper son voisin avec une ramassette en métal ! "J’ai sorti ma voiture de la propriété et je suis sorti pour fermer la barrière. J’ai dû installer cette barrière car j’ai eu énormément de dégâts commis au bâtiment. J’ai tourné le dos et j’ai reçu un gros coup de pelle à la tête. La voisine avait pris une pelle de terrassier pour me frapper. Elle voulait encore me frapper et je lui ai pris la pelle des mains. Je l’ai tenue par les poignets et je l’ai priée de se calmer. J’ai immédiatement appelé la police."

Selon la victime, c’est à ce moment que le mari de la dame est intervenu. "Il m’a frappé alors que j’étais au téléphone avec la police. Il m’a mordu le doigt. La voisine est aller chercher une amassette dans mon conteneur. J’ai eu peur pour ma vie parce qu’il y avait aussi des pioches et des massettes !" Sur les images de vidéosurveillance, on voit que la dame frappe la victime à 17 reprises et que l’homme lui porte pas moins de 51 coups ! Certains des coups ont été portés alors que le voisin se trouvait au sol. Les prévenus ont donné leur version. " J’ai eu peur pour mon mari ", a déclaré la dame. "Il avait d’abord essayé de m’étrangler avant que mon mari ne rentre."

L’époux a admis avoir porté des coups, mais estimé que c’est grâce à son épouse qu’il avait pu prendre le dessus. La victime a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois.

Depuis, il a décidé de vendre sa maison… Une opération qui se fait non sans mal car les voisins feraient tout pour contrecarrer les projets de leur ancien voisin. La suite du procès a été prévue à la fin du mois de septembre.