Depuis le 18 mars dernier, le chantier de la Grand'route, dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle, était à l'arrêt en raison de la difficulté de respecter la mesure de distanciation sociale imposée par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Un mois s'est écoulé. Ce qui a permis à l'entrepreneur d'analyser les mesures fixées et surtout d'envisager une manière d'y répondre. Si bien que le nécessaire a été fait pour fournir aux ouvriers des équipements de protection individuelle (masques, gants). Le chantier va donc redémarrer ce mardi mais pas dans les mêmes conditions de travail d'avant confinement... En effet, l'entreprise Baguette va envoyer une seule équipe pour poursuivre les travaux au niveau du carrefour de la caserne des pompiers et il n'y aura également qu'une équipe du sous-traitant Hydrogaz pour travailler au niveau des conduites, dans la portion située à hauteur du château communal.

Si la commune a demandé à l'entreprise Baguette de mettre la priorité sur le carrefour de la caserne des pompiers, fermé depuis début septembre 2019, il est difficile à ce stade de préciser quand il pourrait rouvrir sachant que l'avancement du chantier dépendra également des mesures gouvernementales à venir...

"A ce stade, le parking à côté de la maison communale est accessible. Il restera à placer le mobilier urbain, l'éclairage public et des plantations. Au niveau du carrefour de la caserne des pompiers, il s'agit de réaliser le revêtement de la route et des trottoirs, ce qui avait été entamé avant l'arrêt du chantier, et de refermer quelques ouvertures des impétrants", précise Pierrick Jassellette, chef de division technique au service des travaux de la commune de Flémalle.

Bonne nouvelle donc! Même s'il est un fait que les travaux ne progresseront pas aussi vite qu'en situation normale... "L'entrepreneur dépend des fournisseurs de béton, mais il nous revient que ça devrait aller à ce niveau, mais aussi de la reprise des impétrants", souligne Pierrick Jassellette.