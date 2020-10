La pandémie de Covid-19 gagne toujours plus du terrain et à Flémalle, on ne fait pas exception au niveau des contaminations qui ne cessent de progresser... Aussi, après avoir abordé la question avec les différents chefs de groupe au conseil communal, il a été décidé de maintenir la séance prévue ce lundi et de l'organiser en visioconférence.

Afin de rencontrer les règles de distanciation physique, et sachant que la salle du conseil communal au château ne le permet pas, les quatre conseils précédents, soit depuis le 8 juin, se sont déroulés à la salle omnisports Louis Melin. Le conseil communal pouvait donc s'y réunir en maintenant les distances réglementaires et le public pouvait y assister. Cette fois, le conseil se déroulera en visioconférence et afin de respecter le principe de publicité des débats, les citoyens qui le souhaitent pourront y assister en se connectant sur YouTube, depuis un lien qui est communiqué sur la page d'accueil du site Internet de la commune (www.flemalle.be).

"Même si des mesures ont été prises lors des dernières séances, nous avons estimé que c'était plus prudent de fonctionner ainsi afin d'éviter tout contact", souligne Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle.

L'ensemble du conseil communal ainsi que le directeur général seront donc à distance, chacun devant son écran d'ordinateur. Et pour y assister en tant que citoyen, il suffira de se connecter sur la chaîne YouTube.

Rendez-vous, devant vos écrans, ce lundi à 19 h 30.