Il explique qu'il ne mangeait que des pâtes ou du riz et dormait à même le sol

Un père de famille originaire de Flémalle encourt une peine de six mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège et une amende pour avoir maltraité et négligé son petit garçon. Les faits se sont produits dans le courant de l’année 2018 et l’enfant est né en 2007. Le père était marié avec la mère du petit garçon. Cette dernière, durant la vie conjugale, a déposé de nombreuses plaintes pour violences conjugales