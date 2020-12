En cette période où il est difficile de circuler dans le centre de Flémalle en raison des travaux sur la Grand'route, cette annonce laisse craindre que la circulation risque d'être encore un peu plus compliquée... Sachez-le dès lors, le tunnel de l'avenue Théodule Gonda, voirie régionale allant des accès à l'autoroute vers Ivoz-Ramet, sera partiellement fermé dès ce mardi à 20 h.

La Région wallonne a fait part de l'information, ce jour, à la police de Flémalle. Une intervention urgente doit y être réalisée. Il s'agit, en fait, de procéder à l'enlèvement de plaques de béton à l'intérieur du tunnel qui se sont endommagées au fil du temps et qui, désormais, menacent de céder. Le chef de corps de la zone de police de Flémalle, Errol Ward, assure toutefois que la stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause.

Un dispositif va donc être mis en place au niveau de la partie droite du tunnel, dans le sens descendant des Trixhes vers le rond-point du pont-barrage d'Ivoz-Ramet. "On va basculer la circulation dans le sens descendant vers l'autre chaussée. Il n'y aura donc plus qu'une seule bande de circulation dans le sens montant. C'est ce même dispositif qui est mis en place quand il y a un entretien", précise le chef de corps de la police locale. "Le seul impact qu'il pourrait y avoir est lié au fait que la sortie vers l'avenue Marcel Cools sera fermée. C'est, en effet, trop dangereux de couper le flux alors qu'il n'y aura plus qu'une bande de circulation dans le sens montant", ajoute-t-il.

Mais ce dernier se veut rassurant en précisant que cette opération devrait être rapidement terminée sachant qu'il s'agit uniquement d'enlever ces plaques de béton.