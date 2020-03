Durant la première heure de cours, pour dénoncer une surcharge de travail due au plan de pilotage...

Vendredi, dès 8 h, les enseignants des écoles officielles de Flémalle affiliés à la CGSP Enseignement sont attendus face à l’administration communale. Il est prévu qu’une délégation soit reçue par le collège communal. S’ils observeront un arrêt de travail d’une heure, c’est parce qu’ils entendent dénoncer un profond malaise induit par la mise en place d’un nouveau modèle de gestion des écoles, nommé plan de pilotage, dans le cadre du Pacte d’excellence.

"Tout est basé sur des chiffres. On déshumanise ainsi la profession et les enfants deviennent des chiffres et uniquement des chiffres", déplore Nicolas Baugniet, secrétaire du secteur communal de la CGSP Enseignement Liège. "On assiste notamment à une multiplication de réunions pour sans arrêt se justifier sur son travail, que ce soit durant le temps de midi ou après journée. Cela génère des tensions chez les enseignants mais aussi chez les directeurs d’école, qui sont de plus en plus confrontés à du travail administratif".

Si ce même constat peut être dressé ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, la situation semble se cristalliser à Flémalle. Les enseignants et directeurs d’école se disent à bout ! "Nous ne sommes pas opposés au Pacte d’excellence car on a bien conscience des problèmes et qu’il faut apporter des améliorations mais ce plan de pilotage ne fait qu’augmenter la charge de travail des enseignants et des directeurs d’école et cela au détriment des enfants. Une surcharge de travail qui accentue la pénurie puisque l’on se retrouve avec des enseignants qui tombent malades", poursuit le représentant syndical, soulignant que depuis quelques années, on constate que 4 enseignants sur 10 quittent la profession dans les cinq premières années…

Alors si l’on ajoute le ras-le-bol des enseignants qui peut les mener à une incapacité de travail, on en arrive à des situations où, en l’absence d’enseignants, ce sont des professeurs d’éducation physique qui prennent en charge des classes comme ils peuvent ou des directeurs qui doivent donner cours. "Nous nous inquiétons vraiment pour la qualité de l’enseignement", assure Nicolas Baugniet.