L'expression "On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs" peut s'appliquer à n'importe quel chantier... Celui lancé en août 2019 sur la Grand'route, dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle, n'y échappe pas. Travaux qui ont d'emblée été annoncés jusqu'en 2021... et par phases afin de réduire les désagréments. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un décalage, ne serait-ce qu'en raison des conditions météorologiques... Et à cela est venue s'ajouter la pandémie de Covid-19 qui n'a guère facilité le travail sur le chantier...

Bref, les riverains et commerçants n'en peuvent plus, d'autant plus qu'à ce stade, une partie de la Grand'route s'apparente à un véritable champ de mines! Quant aux usagers de passage, pas habitués ou peu informés, ils éprouvent parfois des difficultés à s'y retrouver face à la signalisation et aux engins de chantier...

Le service des travaux de la commune de Flémalle apporte des précisions sur l'état d'avancement des travaux. Ainsi, le chantier se poursuit au niveau du remplacement des conduites d'eau dans les phases 4 et 5. Dans la phase 3, la pose de la première couche de tarmac est prévue ce jeudi. A noter que l'accès à la rue Edgard Doneux sera interrompu par intermittence durant une journée dans le cadre de la pose d'une conduite en traversée de voirie.

Concernant l'état des voiries en raison des intempéries, le service des travaux précise qu'il a été demandé à l'entrepreneur d'intervenir rapidement afin d'améliorer la situation.

Précisons également qu'à la demande des commerçants, la circulation dans les phases 4 et 5 a été maintenue dans les deux sens de circulation avec l'utilisation de feux tricolores. Il est prévu, en accord avec la police de Flémalle, de modifier ce dispositif "prochainement pour fluidifier le trafic sur ce tronçon". Ainsi, l'accès à la Grand'route par la rue du Village (côté athénée Guy Lang) sera interdit via la mise en place d'un sens unique entre la rue Sous les Roches et la Grand'route. De plus, la sortie du parking de la polyclinique Tubemeuse et de l'E-Pôle vers la Grand'route sera interdite du côté de la polyclinique et s'organisera uniquement par la rue Vieille Fosse.

Le service des travaux annonce également que les feux tricolores devraient avoir disparu d'ici une quinzaine de jours et pour toute la durée des fêtes de fin d'année. L'accès sera alors rétabli en double sens sur l'ensemble du chantier (à l'exception d'un tronçon de 100 m bétonné qui sera en phase de séchage, face à la maison communale).

Précisons encore que les adaptations du phasage qui ont été réalisées permettent toujours, à ce stade, d'annoncer la fin du chantier à fin 2021...