Les travaux en phase 3 touchant à leur fin, les règles de circulation devraient être modifiées, d’ici la fin de la semaine, afin de permettre la réalisation des travaux d’aménagement de voirie en phase 5. Dès lors, la circulation sera interdite en phase 5 (entre le Delhaize et l’athénée), sauf pour les riverains en dehors des heures de prestation. La circulation sera rétablie en phase 3, dans les deux sens, et la rue de Pierpont sera rouverte. De plus, la rue E. Doneux sera accessible par la rue du Village (mise en voie sans issue et double sens avec feux) et le nouveau parking de l’hôtel communal sera accessible. L’accès à la polyclinique Tubemeuse et au parking d’éco-voiturage se fera par la rue de la Vieille Fosse.