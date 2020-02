L’homme qui pouvait obtenir tous les droits auprès de ses enfants multiplie les comportements irascibles

Arnaud, 33 ans, a écopé de 2 ans de prison avec sursis probatoire pour les deux tiers de la peine pour avoir commis toute une série de faits ayant trait à sa séparation d’avec la mère de ses enfants. Une dame dont il partageait la vie depuis plus de dix ans.

Le 20 septembre 2017, la police a été appelée à intervenir lors d’une bagarre entre une dizaine de personnes dans les logements sociaux de Flémalle. Arnaud était porteur de deux tournevis et d’un couteau. L’épouse d’Arnaud, entendue par les policiers a déclaré que son mari voulait en découdre avec un homme. Ce dernier était en réalité est l’amant de cette dame depuis quelques mois. Celle-ci a quitté le domicile conjugal depuis quelques semaines, mais son mari n’accepte pas du tout la chose. Arnaud a expliqué que depuis un an et demi, cet homme n’avait de cesse que de se retrouver toujours aux endroits qu’il fréquentait avec son épouse.

Que la semaine précédent les faits, son épouse lui a envoyé une lettre dans laquelle elle lui faisait part de son intention de le quitter. L’homme s’est occupé seul de ses enfants. L’amant est venu le provoquer et lui proposer d’en découdre.

Depuis, ces trois personnes ne cessent de se déchirer avec comme victimes collatérales, les enfants du couple qui assistent, impuissants, à la descente à cette descente aux enfers. Arnaud a commis toute une série de faits de harcèlement, de coups de menaces. Alors même qu’il avait la garde de ses enfants, son comportement finit par lui nuire et il ne peut plus les voir . L'homme a même fini par se retrouver en détention tant il devient ingérable. Lors d’une audience concernant le droit de garde, Arnaud a craché sur l’amant et a proféré des menaces et des injures devant le tribunal. Lors de la précédente audience, il est parvenu à garder son calme, ce qui n’a pas été le cas lors du prononcé du jugement puisqu’il a, une nouvelle fois, menacé les parties civiles…