La Sofico, le bras armé wallon en matière de financement des infrastructures routières, annonce que des travaux seront prochainement entrepris à Ivoz-Ramet (Flémalle), du côté du pont-barrage. Il s'agit de la réfection du rond-point dit de la Horre, sur la N90. Le lancement des travaux est annoncé le lundi 17 mai.

"Les entrées et sorties du giratoire seront traitées pour supprimer l’apparition de bourrelets d’hydrocarboné", précise-t-on à la Sofico. "La couche d’usure de la N90 sera également remplacée à proximité du rond-point, dans le sens Seraing-Huy".

Ces travaux seront réalisés par demi-giratoire. Ce qui implique que la circulation sera réduite à une bande dans chaque sens, avec basculement d'un sens de circulation lors de chaque phase. La vitesse y sera limitée à maximum 50 km/h.

Dans un premier temps, et jusqu’à la fin du mois de juin, la circulation sera entièrement basculée du côté d'Ivoz-Ramet. Aussi, pour les usagers en provenance du zoning industriel d'Ivoz-Ramet et de la N644 désirant rejoindre la N90 en direction de Huy, une déviation sera mise en place. Ceux-ci seront invités à effectuer un demi-tour au rond-point du Val Saint-Lambert pour ensuite rejoindre la N90 vers Huy.

Dans un second temps, à partir du mois d’août, la circulation sera entièrement basculée du côté de la Meuse. Durant cette phase, il ne sera plus possible de connecter la N90 avec la rue de la Horre et avec la sortie du zoning d'Ivoz-Ramet et ce, dans les deux sens. Les usagers seront alors déviés via la N644 et la N90.

Ce chantier représente un budget de l'ordre de 337 507 € (HTVA). Il devrait être achevé pour le début du mois de septembre.