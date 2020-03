Trois de ces décès pourraient être liés au coronavirus...

En ce mois de mars, la résidence Domaine du Château, située rue des Hospitaliers à Flémalle, déplore six décès parmi ses résidents. Trois de ces décès pourraient être liés au covid-19 tandis que les trois autres y sont totalement étrangers, selon l'intercommunale Interseniors qui gère un réseau d'établissements pour seniors en Haute-Meuse liégeoise et Hesbaye, dont cette maison de repos et de soins à Flémalle qui compte 140 résidents. "L'année dernière, à la même époque, nous déplorions 6 décès en janvier, 7 en février et 5 en mars et ce, alors que le covid-19 n’existait pas. L’âge avancé des résidents suppose, hélas, un taux de mortalité spécifique à notre secteur", relève Olivier Lecerf, président du Conseil d'Administration d'Interseniors.

Celui-ci précise que les mesures et précautions dictées par l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) et destinées à protéger les personnes plus fragilisées ont été prises, comme dans les autres établissements. La résidence Domaine du Château est donc fermée au public et aux familles, comme préconisé pour l'ensemble des maisons de repos en Wallonie depuis le 11 mars dernier. "Le médecin coordinateur est chaque jour présent pour évaluer la situation. Le personnel reste muni de l’intégralité du matériel de protection nécessaire et nous espérons que les masques annoncés par le gouvernement wallon, comme ceux commandés à des opérateurs commerciaux, soit 73 000 masques en commande, vont bien être livrés", poursuit Olivier Lecerf.

A ce jour, 34 résidents sont en isolement dans la mesure où ils présentent des symptômes qui pourraient être liés au coronavirus. "Aucun n’est cependant actuellement avéré porteur du virus", souligne le président.

Celui-ci ajoute que 31 de ces 34 résidents sont isolés par pure mesure de précaution parce qu’ils ont présenté un épisode de température corporelle à 37,6°. "Dans bien des cas, tout symptôme quelconque a disparu mais l’isolement est prescrit pour une durée de 7 jours et il ne peut pas y être mis fin avant. Quatre résidents sortiront d’isolement dans les 48 heures".

Les trois autres personnes présentent des affections plus graves. "Elles restent soignées au sein de la maison de repos avec toutes les précautions requises".

Quant au personnel soignant, Interseniors précise que huit personnes ont été testées positives au covid-19 et sont écartées. "Heureusement, aucun ne présente une affection grave et chacun peut être soigné à son domicile. La résidence Domaine du Château est la seule, parmi les neuf résidences exploitées par Interseniors et sa filiale, à être confrontée à un nombre assez important de cas, suspects ou avérés".

En ce qui concerne les résidents non-isolés, on précise qu'ils se portent normalement et que toutes les mesures ont été prises pour éviter une contamination.