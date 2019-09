Au cours de la semaine passée, beaucoup de Belges se sont mobilisés pour venir en aide à Pia, un bébé atteint d’amyotrophie spinale, une maladie potentiellement mortelle. L'enfant a besoin d'un médicament extrêmement cher (1,9 million d'euros) pour améliorer son état. Ses parents se sont alors lancés dans une énorme collecte de fonds via SMS, et plus de 900.000 messages payants (2€/SMS) ont été envoyés afin de pouvoir acheter le médicament.

Un jeune garçon de 14 ans habitant Flémalle, voulant bien faire, a envoyé 722 SMS pour venir en aide à Pia. "Cela partait d’une bonne intention. Il pensait que plus il en envoyait, plus il aidait Pia... mais sans savoir qu’à chaque fois il déboursait deux euros. Moi-même, j’ai envoyé un SMS à deux euros et j’ai reçu directement un message de mon opérateur m’informant que le SMS était payant. J’ai accepté de l’envoyer en sachant que je payerais deux euros, mais je n’en ai envoyé qu’un seul. Il semble que mon fils n’ait pas reçu ce message. Par contre, il recevait après chaque envoi un message indiquant que ce SMS était gratuit. Il n’a pas compris que c’était le SMS de retour qui était gratuit et qui confirmait son envoi d’un SMS à 2 euros", explique Corinne, la maman du garçon, à nos confrères de Sudpresse.

La maman ajoute : "Orange m’a précisé qu’il ne pouvait pas me rembourser ni arrêter les SMS envoyés ! Je vais contester cette facture auprès du médiateur des Télécoms et nous verrons ce qu’il en adviendra. Orange me dit qu’il ne sait rien faire avant que la facture soit éditée, le 25 octobre".