Aux environs de 15 heures, pour une raison qui reste à déterminer, un camionneur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait en direction de l'autoroute E42 vers Liège. Le camion va devoir être remorqué, ce qui pourrait prendre un certain temps et créer quelques embarras de circulation. La police de Flémalle, qui se trouve actuellement sur place, signale toutefois qu'il est possible de contourner le camion. Evitez l'endroit si vous le pouvez.