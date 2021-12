Ce jeudi matin, l’équipe ART, l’Animal Rescue Team de la zone Hesbaye et les pompiers de Liège ont sauvé un cheval qui était coincé dans la boue à Flémalle, dans le quartier des Awirs. Le vétérinaire de la province et les pompiers ont usé de patience et de douceur pour rassurer l’animal qui était en mauvaise posture.

Le cheval a été tranquillisé avant d’être remis sur ses jambes. Celui-ci qui faisait environ plusieurs centaines de kilos a été arnaché avant d’être relevé. Une autopompe du poste avancé d'Ans, un véhicule officier caserne et véhicule ART se sont rendus sur les lieux pour effectuer cette intervention. L’animal n’a pas été blessé et s’est rapidement remis de sa mauvaise aventure.