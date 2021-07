Dans le cadre des travaux effectués sur ses infrastructures, Elia a procédé au démontage d’un pylône par héliportage. Une intervention exceptionnelle pour le gestionnaire de réseau de transport belge qui a débuté ce jeudi tôt le matin, à Flémalle.

En tant que Gestionnaire de Réseau de Transport d’électricité haute tension, l’une des missions principales d’Elia est de disposer d’un réseau électrique fiable qui permet d’acheminer l’électricité des points de production vers les points de consommation et de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays.

Ainsi, le réseau d’Elia ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux différentes évolutions de la société, tant au niveau national que local.

Dans le cadre des récents travaux sur ses infrastructures dans la Province de Liège, Elia procède ainsi au démontage d’un pylône par héliportage. Généralement, ce type d’interventions se fait depuis le sol à l’aide d’une grue. L’installation de chantier se situe alors aux abords du pylône à démonter.

La situation du pylône en question à proximité de la carrière de Carmeuse ne permettait pas cette configuration et l’intervention d’un hélicoptère et d’une équipe spécialisée a été sollicitée.

“Cette façon de procéder au démontage d’un pylône est exceptionnelle pour Elia. L’emplacement particulier du pylône à démonter nous a poussés à innover et revoir nos façons de faire habituelles. Grâce à l’expertise et le savoir-faire des différentes équipes et à une excellente collaboration avec Carmeuse, l’opération se déroule en toute sécurité”, explique Camille Lambert, Project Leader chez Elia.

Pendant toute la durée de l’intervention une attention particulière a été portée à la sécurité tant des riverains que du personnel de la carrière. Le chemin emprunté par l’hélicoptère pour évacuer les différents éléments du pylône a ainsi évité le survol des habitations en longeant les bords de la carrière. Une zone de dépose a été aménagée sur un terrain éloigné du site.

Le pylône démonté faisait partie de la liaison Awirs-Rimière construite en 1951 et amenée à être démontée prochainement. Compte tenu des différents chantiers à réaliser par Elia et de la disponibilité de l’équipe spécialisée en démontages héliportés, Elia a décidé de phaser ce chantier de démontage en donnant la priorité à ce pylône.

Le démontage du reste de la liaison se fera de façon... habituelle.