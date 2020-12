Pas de trêve, manifestement, pour les dépôts clandestins… Ce sont ainsi toutes sortes de déchets, allant de pneus à des sacs poubelles remplis d’immondices en tous genres, qui ont été ramassés en ce début de semaine par les ouvriers du service Propreté de la commune de Flémalle. Des déchets qui avaient été abandonnés en divers endroits du territoire, notamment autour d’un conteneur à puce collectif d’une cité sociale à Flémalle-Grande où un amas de sacs poubelles s’était formé.

Mais qu’on se le dise, ce genre de comportement incivique ne reste pas impuni puisque pas moins d’une dizaine de pollueurs ont pu être identifiés. Comme cadeau de fin d’année, ils se verront offrir une amende visant à leur faire passer l’envie de recommencer…



Cette chasse aux pollueurs s’inscrit dans le cadre du plan local de propreté que la majorité socialiste avait annoncé parmi les actions prioritaires à mener au cours de cette législature. Un plan que le collège communal a avalisé il y a quelques semaines. Celui-ci devait ensuite être approuvé par la Région wallonne afin que la commune puisse solliciter des subventions visant à mettre en œuvre les actions ciblées.



Parmi les actions ciblées dans ce plan de propreté, et déjà initiées, on relève l’engagement de deux agents constatateurs chargés de sanctionner les auteurs de dépôts clandestins ou encore l’utilisation de caméras de surveillance en vue de réprimer de telles incivilités et, si certains persistent, identifier les auteurs. Un courrier fraîchement arrivé de la Région annonce que ce plan est approuvé et qu'une somme de 25 000 € est accordée pour les caméras.

Toute une série de points noirs ont été ciblés, comme des sites de bulles à verre/vêtements. Le marché ayant été attribué, le matériel devrait être livré prochainement.



"On va commencer avec deux caméras afin de voir comment cela peut être géré au niveau de la logistique", précise Jérôme Dister, échevin en charge de la propreté à Flémalle. "Nous avons également commandé quelques boîtiers pour accueillir les caméras. Ceux-ci, parfois vides ou non, seront déplacés d’un point noir à un autre".