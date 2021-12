L’espace d’un week-end, « Fléron – La ville à la campagne » deviendra le théâtre d’un grand événement artistique invitant les associations et les citoyens à s’y associer.

Le Service Culture de la Commune de Fléron organise, pour la deuxième fois, un parcours d’artistes avec pour objectifs : valoriser l’image culturelle et artisanale de la commune, favoriser la rencontre entre les créateurs et les visiteurs, soutenir l’expression artistique sous toutes ses formes.

Toutes les disciplines y sont représentées : l’architecture et le jardin, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature et la poésie, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la bande-dessinée et l’art culinaire.

Pour participer à l’événement qui se déroulera les 28 et 29 mai 2022, les candidats doivent compléter dès aujourd'hui le formulaire de participation en ligne via le lien : www.culture.fleron.be avant le 31 janvier 2022.

Cette année, les expositions se tiendront principalement dans des lieux privés, situés sur le territoire de Fléron, et en regroupant du mieux possible 3-4 exposants sur un même lieu.

Appel est donc lancé aux Fléronnais qui souhaitent ouvrir les portes de leur maison ou jardin pour y accueillir des exposants.

"Pour les non-Fléronnais, nous attirons leur attention sur le fait qu’ils sont les bienvenus, mais qu’ils doivent trouver leur lieu d’exposition sur Fléron avant inscription (les salles partagées sont réservées aux Fléronnais et aux élèves des Ateliers Créatifs)", explique la commune.



Toutes les infos utiles et les conditions de participation se trouvent sur le site web de la commune www.culture.fleron.be, mais aussi au 04 355 91 87 via parcoursdartistes@fleron.be