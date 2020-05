Ce jeudi 7 mai, chaque habitant de l'entité de Fléron devrait avoir reçu en mains propres un masque de la part des autorités locales. Comme l'une des 23 autres communes de l'arrondissement de Liège en effet, Fléron disposera de deux masques par personne, commandés et livrés par Liège Métropole. Pour Fléron, cela représente plus de 33000 masques. À cet arrivage, le bourgmestre Thierry Ancion et le Collège ont ajouté 1000 masques au total pour les élèves de 6e primaire et deux masques pour chaque membre duu personnel communal.

Les masques sont arrivés début mai et, d'après la commune de Fléron, ce jeudi 7 mai, chaque Fléronnais devait donc avoir reçu un premier masque. Les masques offerts par la commune seront à retirer la semaine du 18 mai dans les entités suivantes : Fléron, Retinne, Magnée et Romsée.

Le collège communal tient à remercier l'ensemble de la population, le personnel communal mais également les 23 couturières et couturiers de l'entité qui ont répondu à l'appel de Liège Métropole pour la confection des masques.